Perhiasan Berlian Lengkapi Penampilan Anggun di Panggung SNADA

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi internasional Anggun tampil memukau di panggung SNADA dengan balutan perhiasan berlian dari Wanda House of Jewels, rumah perhiasan asal Indonesia yang didirikan desainer Wanda Ponika.

Penampilan tersebut memperlihatkan perpaduan karakter vokal Anggun yang khas dengan gaya elegan dan berkelas.

Sebagai House Ambassador Wanda House of Jewels, Anggun menjadikan perhiasan berlian sebagai bagian dari penampilannya tanpa meninggalkan identitas personal.

Kolaborasi Anggun dan Wanda House of Jewels telah terjalin dalam berbagai kesempatan penting.

Keduanya mengusung pandangan bahwa perhiasan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap busana, tetapi juga menjadi sarana untuk mengekspresikan karakter dan gaya seseorang.

Sebelumnya, Anggun juga mengenakan perhiasan Wanda House of Jewels dalam sejumlah acara olahraga bergengsi, termasuk penampilannya di panggung sepak bola FIFA.

Salah satu momen yang mencuri perhatian terjadi saat Anggun membawakan lagu Tanah Air dalam upacara penutupan Viva Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), di hadapan sekitar 67.000 penonton.

Dalam kesempatan tersebut, Anggun mengenakan kebaya merah dan kain putih yang merepresentasikan warna bendera Indonesia.