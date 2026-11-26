jpnn.com, JAKARTA - Desainer perhiasan Indonesia, Wanda Ponika, mendapat kesempatan istimewa setelah karya-karyanya dikenakan Vanness Wu dalam konser F?Forever 2.0 di Shanghai Stadium, Tiongkok, pada 22 November 2026.

Perhiasan berlian D Color dari Wanda House of Jewels tersebut melengkapi penampilan sang aktor di atas panggung.

Dalam konser itu, Vanness Wu mengenakan sejumlah perhiasan rancangan Wanda Ponika, sedangkan Jerry Yan tampil dengan koleksi Tiffany Hardwear.

Penampilan di Shanghai juga menjadi momen istimewa karena menandai kesembilan kalinya Vanness Wu mengenakan perhiasan karya Wanda Ponika dalam rangkaian konsernya.

Koleksi yang dikenakan Vanness Wu mengangkat tema Square dengan dominasi berlian D Color. Potongan emerald menjadi elemen utama yang memberikan karakter tegas pada kalung, gelang Eterna, dan bangle.

Sementara itu, cincin bertumpuk dengan berlian potongan radiant, emerald, serta cushion melengkapi penampilannya. Perhatian juga tertuju pada cincin dengan dua berlian cushion berukuran besar yang diberi sentuhan black rhodium berfinishing matte.

Selama tiga malam pertunjukan, Vanness Wu mengombinasikan kalung Eterna dengan sejumlah koleksi lainnya. Salah satunya kalung Jovana yang menampilkan berlian D Color dalam beragam bentuk.

Gaya tersebut memperlihatkan bagaimana perhiasan berlian dapat dipadukan dengan berbagai penampilan. Bahkan, Vanness juga mengenakan perhiasan karya Wanda dalam aktivitas sehari-hari, seperti pemotretan, berolahraga di pusat kebugaran, bepergian, hingga bersantai di mal.