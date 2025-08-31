Perhimpunan Pemuda Hindu Sulsel Minta Polri Tindak Oknum Perusuh di Makassar

jpnn.com, MAKASSAR - Aksi demonstrasi yang berlangsung di depan kantor DPRD Kota Makassar berakhir tragis, menimbulkan kerusakan parah dan korban jiwa pada Jumat (29/8) malam.

Gedung dewan dibakar, kendaraan dibakar, dan fasilitas umum dirusak. Tragisnya, insiden ini juga merenggut nyawa pegawai dan warga sipil menjadi korban.

Seiring situasi yang memanas, Dewan Pimpinan Provinsi Perhimpunan Pemuda Hindu (DPP Peradah) Sulawesi Selatan menyatakan keprihatinan mendalam dan meminta kepolisian mengambil tindakan tegas terhadap oknum yang melakukan penjarahan dan perusakan.

Ketua DPP Peradah Sulsel Candra Guna Laksana menyampaikan duka kepada para korban dan keluarga yang ditinggalkan dalam insiden tersebut.

“Kami turut berduka yang mendalam terhadap korban dalam aksi yang terjadi. Kami sangat menyesalkan insiden ini sampai terjadi,” kata Candra dalam keterangannya di Makassar, Sabtu (30/8).

Dia menekankan pentingnya menjaga nilai dan esensi dari aksi unjuk rasa. Ia meminta polri mengambil tindakan kepada oknum-oknum yang merusak esensi perjuangan

“Peradah Sulsel mendukung Polri menindak perusuh dan penjarah dalam aksi demi kondusivitas,” ujarnya.

Candra juga mengajak semua pihak agar demonstran tetap konsisten pada nilai perjuangan demokratis dan aspirasi rakyat.