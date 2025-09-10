Perhutanan Sosial Jadi Program Strategis Dukung Asta Cita Prabowo

jpnn.com, MEDAN - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan program perhutanan sosial penting diperkuat, karena bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Raja Juli menyebut perhutanan sosial sejalan dengan Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto yang ingin mewujudkan swasembada pangan dan energi.

Menhut mengatakan hal itu dalam acara Lokakarya Perhutanan Sosial dan Temu Usaha KTH Sumatera Utara di Medan, Rabu (10/9).

Baca Juga: Raja Juli Minta Pejabat di Kemenhut Lebih Teliti dalam Membuat Kebijakan

"Perhutanan sosial salah satu program strategis dalam mendukung Asta Cita Pak Presiden Prabowo Subianto tentang ketahanan pangan atau swasembada pangan nasional dan energi baru terbarukan,” ujar Raja Juli, di Medan, Sumatera Utara, Rabu.

Raja Juli melanjutkan pemerintah telah menyerahkan 11 ribu SK Perhutanan Sosial dengan luas 8,4 juta hektare kepada 1,4 Juta KK selama Januari hingga September 2025.

“Penyerahan 11.065 SK perhutanan sosial dengan luasan 8,4 juta hektare ini memberikan hak kelola bagi masyarakat lokal secara legal dan berkelanjjutan bagi masyarakat untuk pemanfaatan hasil hutan hingga mengurangi deforestasi,” ujar dia.

Dari penyerahan SK itu, pemerintah juga menbentuk 15.769 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) sebagai pihak yang mengelola lahan.

Adapun, perincian KUPS dengan tingkat platinum sebanyak 120, Gold 1.350, Silver 5.749, dan Blue 8.550.