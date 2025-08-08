Perihal Amnesti Hasto & Abolisi Tom, Bamsoet: Prabowo Gunakan Kekuasaan untuk Merangkul

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengapresiasi langkah strategis Presiden Prabowo Subianto yang memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti untuk Hasto Kristiyanto.

Ketua ke-15 MPR RI yang akrab disapa Bamsoet itu menilai keputusan tersebut mencerminkan sikap kenegarawanan yang lahir dari kesadaran mendalam tentang pentingnya stabilitas politik, persatuan nasional, dan rekonsiliasi elite di tengah upaya dinamika dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia.

Bamsoet juga mengapresiasi keputusan DPR yang menyetujui permintaan pertimbangan Presiden Prabowo terkait pemberian abolisi kepada Tom Lembong serta amnesti kepada Hasto Kristiyanto.

Termasuk, peran penting Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dalam memuluskan persetujuan dari seluruh fraksi yang ada di DPR.

“Abolisi dan amnesti yang diberikan Presiden Prabowo menunjukkan bahwa kekuasaan digunakan untuk merangkul, bukan mengucilkan. Untuk menyatukan, bukan memecah belah. Ini adalah keputusan yang lahir dari keberanian moral dan visi kenegaraan yang jauh ke depan,” kata Bamsoet dalam keterangannya, Jumat (8/8).

Waketum Partai Golkar ini menjelaskan pemberian abolisi kepada Tom Lembong sebagai sinyal keterbukaan terhadap kelompok profesional kritis yang selama ini berada di luar lingkar kekuasaan.

Sementara itu, Bamsoet menilai pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto mencerminkan iktikad baik untuk membuka ruang dialog kepada kekuatan politik utama, seperti PDI Perjuangan yang selama ini berada dalam posisi oposisi utama.

“Ini bukan tentang kompromi politik, tetapi konsolidasi nasional. Presiden memahami di tengah tantangan global dan domestik, Indonesia membutuhkan persatuan elite untuk menjaga arah pembangunan menuju 2045,” ujar Bamsoet.