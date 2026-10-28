Perihal Desil, Anggota DPD RI Sumut Dorong Aturan Baru yang Mudah dan Cepat untuk Rakyat
jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPD RI Dapil Sumatera Utara sekaligus Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI Dr. H. Dedi Iskandar Batubara mendorong perbaikan total sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Desakan ini disampaikan berdasarkan hasil pengawasan atas pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan jawaban resmi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara.
"Kritikan ini bukan untuk menyalahkan, melainkan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan sistem ke depan agar kejadian serupa tidak terulang lagi," ujar Dedi di Medan, Kamis (23/10/2026).
Dedi mengapresiasi kejujuran Dinsos Sumut yang mengakui dua poin penting: adanya penerima manfaat yang keluar dari kepesertaan setelah DTSEN diterapkan, dan adanya masyarakat yang secara riil masih membutuhkan bantuan tetapi keluar dari daftar akibat perubahan desil.
"Pengakuan ini harus jadi pintu masuk perbaikan. Jangan sampai tahun depan terulang lagi," tegasnya.
Dari jawaban Dinsos tersebut, DPD RI menemukan 5 masalah utama:
1. Jawaban Normatif dan Tanpa Data Pasti
Senator Dedi Iskandar Batubara mendorong perbaikan total sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
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