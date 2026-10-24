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Perihal Kericuhan RUA IKA FH Trisakti, Sikap Azis Syamsudin Jadi Sorotan

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Perihal Kericuhan RUA IKA FH Trisakti, Sikap Azis Syamsudin Jadi Sorotan
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Susana kericuhan saat RUA Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti pada 17 Oktober 2026 di Hotel Ritz-Carlton Kuningan, Jakarta. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Rapat Umum Anggota (RUA) Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti pada 17 Oktober 2026 di Hotel Ritz-Carlton Kuningan, Jakarta, berakhir ricuh.

Insiden terjadi saat proses pemungutan suara pemilihan ketua umum berlangsung dan melibatkan sejumlah peserta, panitia, serta Steering Committee (SC).

Dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (24/10/20) menyebutkan sejumlah peserta termasuk Azis Syamsudin sebagai salah satu kandidat Azis Syamsudin mempersoalkan durasi pemungutan suara serta menyampaikan keberatan karena ada peserta yang mengaku belum dipanggil untuk menggunakan hak pilih.

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Sikap Azis tersebut menjadi sorotan setelah muncul laporan mengenai ketegangan dalam kegiatan tersebut.

Namun, hingga berita ini disusun, belum tersedia tanggapan langsung dari Azis terkait dugaan tindakan yang terekam dalam video yang beredar di media sosial.

Menurut seorang narasumber yang hadir dan meminta identitasnya dirahasiakan, pemungutan suara dimulai sekitar pukul 17.00 WIB dengan mekanisme pemanggilan pemilih satu per satu.

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Narasumber tersebut menyatakan panitia dan SC memberikan penjelasan mengenai daftar pemilih, urutan pemanggilan, serta prosedur untuk menyelesaikan keberatan.

Meski demikian, kritik terhadap penyelenggara disebut masih berlanjut dari pihak yang mendukung pencalonan Azis.

RUA Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti pada 17 Oktober 2026 di Hotel Ritz-Carlton Kuningan, Jakarta, berakhir ricuh.

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