menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Perihal Klaim Lahan Palemboko, Ozzy Sudiro: Sentul City Mangkir dari Panggilan Polda Jabar

Perihal Klaim Lahan Palemboko, Ozzy Sudiro: Sentul City Mangkir dari Panggilan Polda Jabar

Perihal Klaim Lahan Palemboko, Ozzy Sudiro: Sentul City Mangkir dari Panggilan Polda Jabar
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kondisi lahan yang berlokasi di Desa Bojong Koneng Babakan Madang, Kabupaten Bogor tampak terekam suasana pekerja Sentul City menggarap lahan milik Ozzy Sulaiman Sudiro. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Polemik klaim lahan Palemboko antara Sentul City dan Ozzy Sudiro memasuki babak baru.

Ditreskrimum Polda Jabar mulai mendalami perkara dengan melakukan permintaan keterangan sejumlah pihak terkait.

Hal itu diketahui dari adanya surat undangan Nomor: B/5416/X/RES.1.24./Ditreskrimum tanggal 12 Oktober 2026 disusul surat undangan Nomor: B/5621/X/RES.1.24./Ditreskrimum tanggal 21 Oktober 2026.

Baca Juga:

Kedua undangan tersebut tidak dipenuhi para pihak terkait, yaitu Sentul City.

Meski tengah berproses secara hukum, pengelola Palemboko yang berlokasi di Desa Bojong Koneng Babakan Madang, Kabupaten Bogor masih merekam suasana pekerja Sentul City yang dengan sengaja menggarap lahan milik Ozzy Sulaiman Sudiro.

Video diambil pada Jumat (23/10/2026) pukul 16:00 WIB.

Baca Juga:

Ozzy Sudiro menyebut Sentul City rupanya tak mempedulikan adanya laporan ke Ditreskrimum Polda Jabar atas dugaan perusakan dan pemerasan yang dilaporkan Pepen Efendi selaku pengelola Palemboko.

Menurut Ozzy Sudiro, seharusnya penyelesaian jalur hukum dihormati bagi setiap warga negara, termasuk korporasi.

Polemik klaim lahan Palemboko antara Sentul City dan Ozzy Sudiro memasuki babak baru.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI