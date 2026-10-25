Perihal Klaim Lahan Palemboko, Ozzy Sudiro: Sentul City Mangkir dari Panggilan Polda Jabar

jpnn.com, JAKARTA - Polemik klaim lahan Palemboko antara Sentul City dan Ozzy Sudiro memasuki babak baru.

Ditreskrimum Polda Jabar mulai mendalami perkara dengan melakukan permintaan keterangan sejumlah pihak terkait.

Hal itu diketahui dari adanya surat undangan Nomor: B/5416/X/RES.1.24./Ditreskrimum tanggal 12 Oktober 2026 disusul surat undangan Nomor: B/5621/X/RES.1.24./Ditreskrimum tanggal 21 Oktober 2026.

Baca Juga: Pemilik Palm Boko Laporkan Sentul City ke Polda Jabar

Kedua undangan tersebut tidak dipenuhi para pihak terkait, yaitu Sentul City.

Meski tengah berproses secara hukum, pengelola Palemboko yang berlokasi di Desa Bojong Koneng Babakan Madang, Kabupaten Bogor masih merekam suasana pekerja Sentul City yang dengan sengaja menggarap lahan milik Ozzy Sulaiman Sudiro.

Video diambil pada Jumat (23/10/2026) pukul 16:00 WIB.

Ozzy Sudiro menyebut Sentul City rupanya tak mempedulikan adanya laporan ke Ditreskrimum Polda Jabar atas dugaan perusakan dan pemerasan yang dilaporkan Pepen Efendi selaku pengelola Palemboko.

Menurut Ozzy Sudiro, seharusnya penyelesaian jalur hukum dihormati bagi setiap warga negara, termasuk korporasi.