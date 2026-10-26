Periklindo Berharap Kendaraan Niaga Listrik Juga Bisa Mendapat Manfaat Insentif

jpnn.com, JAKARTA - Truk-truk besar dan bus antarkota masih mengepulkan asap hitam di sepanjang jalan.

Di balik kemudi, para pengusaha logistik terus memutar otak—menghadapi kenyataan bahwa hampir separuh biaya operasional mereka menguap begitu saja di tangki bahan bakar.

Melihat kondisi itu, Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) menilai sudah saatnya pemerintah melirik sektor niaga.

Kebijakan insentif kendaraan listrik yang selama ini berfokus pada mobil penumpang dianggap perlu diperluas ke segmen komersial, seperti truk dan bus.

Ketua Umum Periklindo, Moeldoko, menyoroti fakta bahwa armada komersial merupakan salah satu penyumbang emisi karbon terbesar sekaligus konsumen BBM dalam jumlah masif.

"Pemerintah belum memikirkan insentif untuk mobil-mobil komersial. Padahal kalau dasarnya penggunaan BBM dan emisi, kendaraan komersial ini kontribusinya sangat besar dalam memproduksi CO2," ujar Moeldoko di Jakarta.

Bagi industri logistik, beralih ke armada listrik bukan cuma soal menjaga lingkungan, tetapi juga urusan bertahan hidup.

Wakil Ketua Umum Periklindo Prabowo Kartoleksono, membeberkan bahwa biaya transportasi menyedot lebih dari 50 persen anggaran operasional perusahaan logistik.