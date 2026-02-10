Periksa Kesehatan 1.200 Pekerja dalam Lima Hari, Pemkot Semarang Cetak Rekor MURI
jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang kembali mencatat capaian penting dalam layanan kesehatan masyarakat, khususnya bagi para pekerja.
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menerima penghargaan Rekor MURI atas pencapaian pemeriksaan kesehatan terintegrasi melalui platform Satu Sehat pada pekerja di perusahaan terbanyak, yakni 53 perusahaan dalam kurun waktu lima hari.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung perwakilan Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) kepada Wali Kota Agustina Wilujeng serta disaksikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam rangkaian peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Aula Gedung Penunjang RSUP Dr. Kariadi, Selasa (10/2).
Pemeriksaan kesehatan gratis bagi pekerja tersebut dilaksanakan RSUP Dr. Kariadi bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang.
Program ini menjangkau 1.200 orang pekerja dari 53 perusahaan di Kota Semarang dan dilaksanakan pada 26–30 Januari 2026.
Seluruh hasil pemeriksaan tercatat dalam platform Satu Sehat sebagai bagian dari sistem informasi kesehatan nasional.
Wali Kota Agustina menyampaikan capaian tersebut merupakan hasil kerja cepat lintas sektor di Kota Semarang.
“Ini adalah kerja cepat dari dinas yang hari ini ada di Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Rumah Sakit Kariadi. Dalam waktu lima hari, pemeriksaan kesehatan gratis dapat menjangkau 53 perusahaan dan akhirnya tembus rekor MURI,” ujar Agustina.
Pemkot Semarang mencetak rekor MURI atas pencapaian pemeriksaan kesehatan terintegrasi melalui platform Satu Sehat kepada 1.200 pekerja dalam lima hari
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Imlek Semawis 2026 Tampilkan Harmoni Budaya dan Toleransi Warga Kota Semarang
- Genjot Daya Saing Industri, Bea Cukai Memperkuat Asistensi Ekspor Lewat Kegiatan Ini
- PT Teng Fei Glory Indonesia Sukses Ekspor 10 Ribu Pasang Sepatu dari Tegal ke Spanyol
- Kementerian P2MI Beri Sanksi Kepada P3MI di Bekasi, Langgar Aturan Penempatan Pekerja Migran
- Gandakan EBITDA Pada 2025, IOTF Buktikan Kekuatan Fundamental Perusahaan
- Gelar Pelatihan & Sertifikasi 500 Ahli Bangunan di 5 Provinsi, SIG Catat Rekor MURI