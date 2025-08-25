Periksa Ria Norsan, KPK Dalami Pengadaan Proyek Jalan di Mempawah
jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, Kamis (21/8).
Komisi antirasuah itu mendalami pengadaan proyek jalan di Kabupaten Mempawah, Kalbar, saat memeriksa Ria Norsan.
Keterangan dari Ria Norsan sangat dibutuhkan penyidik KPK dalam pengusutan kasus tersebut.
“Dalam pemeriksaan itu, penyidik mendalami terkait dengan pengusulan-pengusulan dana yang digunakan untuk proyek tersebut, termasuk soal mekanisme dari pengadaan proyek jalan di Mempawah,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (25/8).
Budi mengatakan bahwa keterangan Ria Norsan yang diperiksa sebagai mantan bupati Mempawah, itu sangat dibutuhkan penyidik KPK.
Terlebih, lanjut Budi, KPK dalam perkara ini juga telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain.
"Baik yang dilakukan di Pontianak atau di Kalimantan Barat, dan juga saksi-saksi yang dipanggil langsung di Gedung Merah Putih KPK,” ungkapnya.
Sebelumnya, KPK menyatakan pihaknya telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut, yang terdiri atas dua penyelenggara negara dan seorang swasta.
KPK mendalami pengadaan proyek jalan di Mempawah saat memeriksa Gubernur Kalbar Ria Norsan. Keterangan Norsan sangat dibutuhkan penyidik.
