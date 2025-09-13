Perincian Duit yang Dikucurkan Menkeu Purbaya ke 5 Bank Himbara
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah mencairkan dana pemerintah senilai Rp 200 triliun ke lima bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) pada Jumat ini.
"Saya janji akan menambahkan Rp 200 triliun ke perbankan. Ini sudah diputuskan. Siang ini disalurkan dan sore sudah masuk,” ujar Purbaya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Jumat (12/9).
Purbaya pun optimistis suntikan likuiditas Rp 200 triliun itu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Purbaya menegaskan penempatan dana itu tidak boleh digunakan untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) karena tujuan utamanya adalah mendorong sektor riil.
Dia mengaku tidak menetapkan mekanisme resmi pengawasan, tetapi Menkeu Purbaya yakin bank akan menyalurkan dana pemerintah tersebut.
“Kalau bank enggak pakai, dia rugi sendiri karena ada cost (biaya) sekitar empat persen. Kalau bank nggak mengeluarkan kredit, kan mereka harus bayar uang biaya itu. Mereka pasti akan berpikir keras untuk menyalurkan dana itu,” katanya.(Antara/jpnn)
Berikut ini daftar lima Bank Himbara yang telah disuntikan duit Rp 200 triliun.
1. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk (BRI) sebesar Rp 55 triliun
