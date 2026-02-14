menu
Peringatan Berat Terbit Menjelang Persebaya Vs Bhayangkara

Mereka pasti pendukung Persebaya. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - SURABAYA - Arsitek Persebaya Surabaya Bernardo Tavares mengeluarkan peringatan buat para pemainnya menjelang melakoni pekan ke-21 Super League, menjamu Bhayangkara Presisi Lammpung FC di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Sabtu (14/2) malam.

Tavares mengingatkan pasukannya untuk siap menghadapi laga berat.

Menurutnya, lawan yang akan dihadapi bukan lagi tim yang sama seperti putaran pertama. Dia menilai Bhayangkara FC kini memiliki kekuatan berbeda.

Baca Juga:

"Kami akan menghadapi pertandingan yang sulit. Tim lawan banyak mendatangkan pemain baru, pemain berpengalaman yang sudah bermain di liga Indonesia. Mereka sekarang lebih kuat," kata pelatih asal Portugal itu.

Baca Juga:

Tavares lalu membedah kekuatan Bhayangkara FC.

"Setelah menganalisis pertandingan terakhir, mereka adalah tim yang suka bermain dengan transisi ofensif dan memiliki pemain-pemain cepat serta pemain yang bisa menembak dengan sangat baik dari luar kotak penalti," tuturnya.

Big match hadir di Stadion GBT Surabaya malam ini, Persebaya vs Bhayangkara FC. Anda dukung yang mana?

