Peringatan BMKG: Waspada Potensi Hujan Petir, Banjir Rob hingga Gelombang 4 Meter Hari Ini

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG menyampaikan peringatan kepada masyarakat agar mewaspadai potensi cuaca panas maksimum, hujan berpetir, hingga banjir rob di sejumlah wilayah Indonesia pada Kamis (20/11) ini.

Prakirawan Cuaca BMKG Ranti Kurniati dalam siaran daring yang diikuti di Jakarta, menyampaikan hujan berintensitas ringan berpotensi mengguyur Kota Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Bengkulu, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Mataram, Palangka Raya, Samarinda, Gorontalo, Makassar, Kendari, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayawijaya, Jayapura, Merauke.

Hujan sedang berpotensi di Kota Ternate. Sementara hujan disertai petir diprakirakan terjadi di Kota Padang, Tanjungpinang, Jambi, Palembang, Pangkalpinang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Pontianak, Tanjung Selor, Banjarmasin, Mamuju, dan Manado. Kota Denpasar, dan Kupang diperkirakan berawan tebal hingga berkabut.

Suhu Panas & Banjir Rob

BMKG juga melaporkan dalam periode yang sama, suhu panas maksimum hingga mencapai 33 derajat Celcius diperkirakan bakal terjadi pada siang hari di sejumlah wilayah di Kota Denpasar, Mataram, Kupang, Pontianak, Samarinda, Tanjung Selor, Palangka Raya, Banjarmasin.

BMKG juga mendeteksi potensi banjir rob di pesisir Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Banten, utara Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, NTB, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Utara.

Ranti menjelaskan bahwa kondisi cuaca tersebut dipengaruhi oleh sejumlah dinamika atmosfer dan faktor kelokalan yang meliputi sirkulasi siklonik juga berada di Samudera Hindia Selatan Jawa Barat, Laut Natuna, Samudera Pasifik Utara Papua. Juga ada terpantau di perairan Lampung, Kalimantan Timur dan Papua Tengah hingga sebagian besar Sumatra dan Laut Jawa.

Selanjutnya, Bibit Siklon Tropis FINA di perairan Arafuru selatan Pulau Tanimbar diperkirakan meningkat dengan kecepatan angin 60 knot (kategori dua) yang membentuk daerah perlambatan kecepatan angin hingga 25 knot di Laut Arafuru, Banda, Maluku, Pulau Aru. (antara/jpnn)