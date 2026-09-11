Peringatan BMKG: Waspadai Hujan Petir di Wilayah Barat Indonesia

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperingatkan masyarakat mewaspadai potensi cuaca ekstrem hujan petir di sebagian wilayah barat Indonesia hari ini Jumat 11 September 2026.

“Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian hujan sedang di Medan, kemudian hujan ringan di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjungpinang, Jambi, Bengkulu, Bandung, dan Tanjung Selor," kata Prakirawan BMKG Henokhvita dalam siaran prakiraan cuaca di Jakarta, Jumat (11/9).

Meskipun terdapat peringatan hujan, BMKG memprakirakan sebagian besar kota-kota lain di wilayah barat Indonesia akan lebih didominasi kondisi cuaca berawan.

Henokhvita menyebutkan potensi cuaca berawan dan berawan tebal tersebut berpeluang menyelimuti langit di wilayah Pangkalpinang, Serang, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya.

Selain tutupan awan dan curah hujan, BMKG memprakirakan adanya potensi udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Pontianak, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Palangka Raya dan Banjarmasin.

Sementara itu, di kawasan timur Indonesia, BMKG memprakirakan adanya curah hujan dengan intensitas ringan di sejumlah kawasan.

“Diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya," ujarnya.

Adapun kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan tebal diprakirakan mendominasi wilayah timur yang meliputi Denpasar, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Merauke.