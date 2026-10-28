Peringatan BMKG: Waspadai Potensi Cuaca Ekstrem Hari Ini

jpnn.com - MAKASSAR - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan tentang kondisi cuaca hari ini, Rabu 28 Oktober 2026.

BMKG mengingatkan masyarakat di berbagai daerah Indonesia mewaspadai potensi cuaca buruk, hujan dengan berbagai intensitas, ancaman gelombang tinggi, hingga banjir rob.

Prakirawan BMKG Zen Putri menjelaskan kondisi atmosfer tersebut dipicu sirkulasi siklonik yang terpantau terbentuk di wilayah perairan utara Aceh serta Samudra Pasifik sebelah utara Papua Barat Daya.

Sistem tersebut membentuk daerah perlambatan dan percepatan angin di wilayah perairan utara Aceh, Selat Malaka bagian utara, dan Samudra Pasifik sebelah utara Papua Barat Daya.

"Kondisi ini dapat mendukung pertumbuhan awan hujan sehingga meningkatkan potensi terjadinya hujan di wilayah-wilayah sekitarnya," kata dia dalam siaran pembaruan informasi cuaca yang diikuti di Makassar, Sulawesi Selatan.

Bagi pengguna transportasi udara, BMKG mengimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi pertumbuhan awan kumulonimbus di sejumlah jalur penerbangan.

Wilayah tersebut meliputi Selat Malaka bagian utara, Laut Natuna Utara, Samudra Hindia barat Kepulauan Nias hingga Lampung, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau.

Kemudian, Laut Jawa bagian barat, Samudra Hindia selatan Jawa Tengah dan Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Selat Karimata bagian utara dan selatan, serta wilayah Papua dan sekitarnya.