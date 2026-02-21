menu
Peringatan Buat Makmum Tarawih! Dilarang Mendahului Imam, Awas, Jadi Keledai
Tarawih. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - PENDAKWAH kondang Khalid Ismail mengingatkan aturan menyempurnakan rukun salat, khususnya untuk makmum. 

Ini bisa menjadi pengingat atau modal para makmum Tarawih Ramadan.

Makmum dilarang mendahului gerakam imam dengan sengaja.

Jika makmum mengharap pahala, tetapi tidak mengikuti aturan, maka Allah bisa memberi hukuman.

“Tidakkah salah seorang dari kalian takut, atau apakah salah seorang dari kalian tidak takut, jika dia mengangkat kepalanya sebelum imam, Allah akan menjadikan kepalanya seperti kepala keledai, atau Allah akan menjadikan rupanya seperti bentuk keledai?” (HR. Bukhari no. 691 dan Muslim no. 427).

Lihat! Itu hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Muttafaqun 'alaih -disepakati oleh dua periwayat andalan. Sahih. (ig/jpnn)

Ini bisa menjadi pengingat atau modal para makmum Tarawih Ramadan. Jangan salah. Sempurnakan!

Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

