menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Internasional » Peringatan buat Trump, Tentara Denmark Tiba di Greenland

Peringatan buat Trump, Tentara Denmark Tiba di Greenland

Peringatan buat Trump, Tentara Denmark Tiba di Greenland
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pulau Greenland. /ANTARA/Anadolu/py.

jpnn.com, MOSKOW - Pemerintah Denmark mengirim pasukan ke Greenland.

Menurut laporan stasiun televisi Denmark TV2 yang mengutip angkatan bersenjata negara itu, pasukan dalam jumlah besar tersebut diperkirakan akan tiba di Greenland pada 19 Januari malam.

Namun, jumlah pasti personel yang dikerahkan tidak disebutkan.

Baca Juga:

Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali menyatakan bahwa Greenland seharusnya menjadi bagian dari AS, dengan alasan kepentingan strategis bagi keamanan nasional AS.

Pemerintah Denmark dan otoritas Greenland telah memperingatkan AS agar tidak mengambil alih pulau tersebut, seraya menegaskan harapan mereka agar kedaulatan wilayah bersama tetap dihormati.

Greenland merupakan koloni Denmark hingga 1953.

Baca Juga:

Pulau itu tetap menjadi bagian dari Kerajaan Denmark setelah memperoleh otonomi pada 2009, dengan kewenangan untuk mengatur pemerintahan sendiri dan menentukan kebijakan dalam negerinya sendiri. (antara/jpnn)

Pemerintah Denmark dan otoritas Greenland telah memperingatkan Presiden AS Donald Trump agar tidak mengambil alih pulau tersebut.


Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti

Sumber Sputnik/RIA-Novosti-OANA
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI