Peringatan Hari Asuransi Nasional, IFG Sukse Gelar ‘One Fine Day’

jpnn.com, JAKARTA - Holding BUMN Asuransi, Penjaminan, dan Investasi Indonesia Financial Group (IFG) yang merupakan bagian dari Danantara Indonesia mengajak masyarakat hidup sehat dan cerdas finansial melalui acara One Fine Day di area Car Free Day Jakarta, Jalan Sudirman, Jakarta, Minggu (12/10).

Acara ini merupakan bagian dari peringatan Bulan Inklusi Keuangan sekaligus menyambut Hari Asuransi Nasional (HAS) 2025 bertema “Literasi Asuransi untuk Negeri: Pahami, Miliki, Lindungi”.

Mengusung semangat ‘Sehat, Cerdas, Terlindungi bersama One by IFG’, IFG menghadirkan beragam aktivitas seperti fun run sejauh 5 kilometer, senam zumba, medical check-up gratis, serta games edukatif seputar asuransi dan investasi.

Ratusan warga antusias mengikuti kegiatan yang dikemas ringan dan interaktif.

Sekretaris Perusahaan IFG, Denny S. Adji mengatakan peringatan itu menjadi momentum untuk memperkenalkan aplikasi One by IFG, platform digital terpadu yang mengintegrasikan produk asuransi, penjaminan, investasi, dan layanan kesehatan seperti telekonsultasi.

Menurut Denny, hingga Oktober 2025, pengguna aktif aplikasi ini mencapai 300.000, meningkat signifikan dari 22.000 pengguna pada akhir 2024.

“One by IFG merupakan wujud nyata transformasi layanan keuangan berbasis pelanggan. Kami ingin memastikan masyarakat dapat mengakses perlindungan dan investasi dengan cara yang mudah, cepat, dan transparan,” ujar Denny.

Lima anggota holding turut berpartisipasi dalam kegiatan ini, yakni IFG Life, Mandiri Inhealth, Jasa Raharja Putera, Bahana TCW Investment Management, dan Bahana Sekuritas.