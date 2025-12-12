Peringatan Hari Disabilitas Internasional, Provinsi Riau Gelar Walk for Equality

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Riau bersama berbagai komunitas disabilitas menggelar kegiatan Walk for Equality, yaitu jalan santai inklusif dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2025.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesetaraan, pemberdayaan, serta penghormatan terhadap hak-hak penyandang disabilitas.

Ratusan peserta dari organisasi penyandang disabilitas, pelajar, jajaran instansi pemerintah, serta masyarakat umum turut meramaikan acara yang berlangsung penuh semangat tersebut. Rute jalan santai dimulai dari halaman Kantor Dinas Sosial Provinsi Riau dan berakhir kembali di lokasi yang sama, Minggu (7/12/2025).

Acara juga dimeriahkan dengan penampilan seni serta edukasi publik oleh komunitas disabilitas.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan Walk for Equality.

Dia menegaskan bahwa peringatan HDI merupakan momentum untuk memperkuat komitmen pemerintah terhadap pembangunan yang inklusif.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Riau, saya mengucapkan Selamat Hari Disabilitas Internasional Tahun 2025. Hari ini bukan sekadar peringatan, tetapi pernyataan tegas bahwa penyandang disabilitas adalah warga utama, bagian penting dalam pembangunan Provinsi Riau. Mereka bukan objek belas kasihan, tetapi subjek pembangunan yang memiliki hak, martabat, dan kontribusi besar bagi kemajuan daerah,” ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa RPJMD Provinsi Riau 2025–2029 telah menetapkan penyandang disabilitas sebagai kelompok prioritas pembangunan, melalui Misi Membangun Manusia yang Sehat dan Berkualitas dengan keberpihakan pada kelompok marjinal. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kebijakan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Disabilitas, serta diperkuat dengan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (Pergub No. 5 Tahun 2024).