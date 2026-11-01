Peringatan Hari Pahlawan 2026, Wamensos Agus Ajak Teruskan Perjuangan

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono mengajak seluruh elemen bangsa untuk meneruskan perjuangan para pahlawan dengan mewujudkan cita-cita kemerdekaan, yakni Indonesia yang berdaulat hingga bermartabat.

Ajakan itu diungkapkan Wamensos Agus saat membuka rangkaian Peringatan Hari Pahlawan 2026 di Taman Fatahillah, Jakarta, Minggu (1/11/2026).

"Tugas kami adalah melanjutkan perjuangan serta mewujudkan apa yang menjadi cita-cita perjuangan mereka, para pahlawan bangsa," kata dia.

Agus Jabo menegaskan kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah yang turun dari langit, melainkan hasil perjuangan panjang para leluhur bangsa yang dengan tulus mengorbankan harta benda, jiwa raga, bahkan seluruh hidup dan mati merekam.

Wamensos menjelaskan perjuangan melanjutkan cita-cita kemerdekaan sejalan dengan arah pembangunan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, yakni menjadikan seluruh rakyat Indonesia hidup bahagia dan sejahtera melalui penegakan nilai-nilai Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Menurutnya, pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945, khususnya Pasal 33, harus menjadi landasan untuk mewujudkan amanat Pasal 31 dan Pasal 34, sehingga kekayaan alam dan seluruh potensi bangsa dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Baca Juga: Wamensos Agus Jabo Resmikan Taman Anak Sejahtera di Surakarta

"Indonesia, semua untuk semua. Seluruh rakyat Indonesia harus hidup makmur. Tidak ada lagi saudara-saudara kita yang hidup dalam kemiskinan," tegasnya.

Agus Jabo mengatakan, salah satu wujud meneruskan perjuangan para pahlawan adalah memuliakan masyarakat yang selama ini belum terjangkau pembangunan dan masih tersisih dari kehidupan sosial ekonomi.