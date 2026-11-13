Peringatan Hari Pahlawan, Karyawan PalmCo Gelar Aksi Sosial lewat PTPN Blood Heroes

jpnn.com, JAKARTA - PT Perkebunan Nusantara (PTPN) Holding bersama PTPN IV PalmCo menggerakkan aksi kemanusiaan melalui program PTPN Blood Heroes bertema Care in Action, baru-baru ini.

Aksi tersebut berhasil menghimpun sementara 538 kantong darah dari lingkungan PalmCo, melampaui target 390 kantong yang ditetapkan.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K. Santosa mengatakan PTPN Blood Heroes menjadi salah satu bentuk konkret penerjemahan nilai-nilai kepahlawanan dalam kehidupan korporasi.

Menurutnya, semangat kepahlawanan tidak hanya diwujudkan melalui perjuangan besar, tetapi juga melalui tindakan sederhana yang memberikan manfaat nyata bagi orang lain.

"Inilah bentuk kepedulian yang sesungguhnya, ketika kita bersedia memberikan sesuatu yang berharga bagi sesama," ujar Jatmiko.

Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV PalmCo Arya Sandhiyudha menyampaikan bahwa capaian 538 kantong darah tersebut mencerminkan tingginya kepedulian dan semangat gotong royong insan PalmCo dalam menyukseskan program holding.

Dia mengatakan dari target 390 kantong, realisasi sementara mencapai sekitar 138 persen, dengan kontribusi dari seluruh regional yang tersebar di wilayah operasional perusahaan.

"Di balik setiap kantong darah ada seorang pasien yang menunggu operasi, seorang ibu yang berjuang saat melahirkan, seorang anak penderita thalassemia, atau korban kecelakaan yang membutuhkan pertolongan segera," ujar Arya.