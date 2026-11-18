Peringatan HUT Ke-20, Brawijaya Hospital Group Tebar CSR untuk Anak
jpnn.com, JAKARTA - Brawijaya Hospital Group terus memperkuat kepeduliannya terhadap masyarakat melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-20, Brawijaya Hospital menghadirkan dua CSR untuk pasien pembuluh darah dan anak dengan kelainan bawaan clubfoot atau kaki pengkor.
Chief Commercial Officer Brawijaya Hospital Group drg. Hestiningsih, SE, MARS menyampaikan penyelenggaraan dua program CSR tersebut merupakan bagian dari upaya perusahaan memperkuat kontribusi nyata kepada masyarakat.
Dia menegaskan komitmen Brawijaya Hospital Group tidak hanya diwujudkan melalui pelayanan kesehatan di rumah sakit.
Namun, juga melalui kegiatan sosial yang memberikan manfaat langsung bagi pasien dan keluarga.
“Melalui 2 kegiatan CSR kami menghadirkan kepedulian yang nyata serta membantu pasien mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik,” kata drg. Hestiningsih.
Pihaknya juga berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi pasien dan keluarga, sekaligus menjadi bagian dari kontribusi berkelanjutan Brawijaya Hospital Group bagi masyarakat.
“Peringatan HUT ke-20 menjadi momentum bagi Brawijaya Hospital Group untuk tidak hanya merefleksikan perjalanan dua dekade pelayanan kesehatan, tetapi juga memperluas kontribusi,” jelas dia.
Brawijaya Hospital Group terus memperkuat kepeduliannya terhadap masyarakat melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
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