Peringatan Keras I.League: Klub Jangan Cuma Protes Sanksi, Suporter Wajib Ditertibkan

jpnn.com, JAKARTA - Operator kompetisi I.League mengirimkan peringatan keras kepada klub-klub sepak bola Indonesia, agar tidak sekadar mempersoalkan sanksi Komite Disiplin (Komdis) PSSI.

Klub diminta menerima hukuman sebagai bahan evaluasi dan lebih gencar mengedukasi suporter agar kericuhan tidak terus berulang.

Direktur I.League Ferry Paulus menilai sanksi yang dijatuhkan harus menjadi momentum untuk membenahi perilaku suporter.

Dia membuka kemungkinan hukuman yang lebih berat, termasuk larangan mendampingi tim saat laga tandang, jika pelanggaran serupa kembali terjadi.

"Bahkan kalau bisa sampai tidak boleh away jika terus mengganggu. Ini early warning untuk menertibkan suporter, untuk klub memberikan edukasi yang sering membuat masalah," kata Ferry.

Menurut Ferry, kekerasan di sepak bola tidak boleh dibiarkan menjadi kebiasaan.

Dia mengingatkan bahwa tindakan anarkis yang terus berulang berpotensi memunculkan anggapan bahwa keributan merupakan hal lumrah di kalangan suporter.

Untuk itu, Ferry menilai pengajuan banding terhadap sanksi Komdis PSSI bukan langkah yang tepat dalam situasi tersebut.