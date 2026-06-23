Peringatan Menstrual Hygiene Day Kampanyekan Dunia yang Ramah Menstruasi
jpnn.com, JAKARTA - Memperingati Hari Menstruasi Sedunia (Menstrual Hygiene Day) 2026, UNICEF Indonesia, Kimberly Clark-KC Softex dan SPEAK Indonesia berkolaborasi dengan berbagai pihak mendorong terciptanya lingkungan yang ramah menstruasi.
Kolaborasi itu didukung oleh pemerintah, sekolah, keluarga, komunitas, sektor swasta dan remaja serta Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai agen perubahan.
Ketua Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Utara Fida Hendra menyampaikan menstruasi adalah bagian alami dari kehidupan perempuan.
Namun, masih banyak anak perempuan dan remaja yang menghadapi tantangan berupa kurangnya informasi yang benar, stigma di masyarakat hingga keterbatasan akses terhadap fasilitas yang mendukung kesehatan dan kebersihan.
“Setiap anak perempuan berhak menjalani masa menstruasinya dengan sehat, aman, nyaman dan bermartabat,” ujar Fida dalam keterangannya, Selasa (23/6).
Fida mengatakan untuk membangun dunia yang ramah menstruasi bukan hanya soal menyediakan fasilitas yang lebih baik, tetapi juga membangun pemahaman, kepedulian dan saling menghormati antar sesama.
Kegiatan ini sejalan dengan program kerja TP PKK Jakarta Utara dibidang kesehatan reproduksi remaja serta program pola asuh anak dan remaja di era digital, dengan fokus pada edukasi dan parenting menghadapi masa pubertas.
Kolaborasi Lintas Lembaga untuk Akses WASH yang Ramah Menstruasi
UNICEF Indonesia, Kimberly Clark-KC Softex dan SPEAK Indonesia berkolaborasi untuk memperingati Hari Menstruasi Sedunia (Menstrual Hygiene Day) 2026
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