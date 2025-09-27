Peringatan World Heart Day Siloam Hospitals Lippo Village Apresiasi Dokter & Pasien
jpnn.com, JAKARTA - Memperingati World Heart Day, Siloam Hospitals Lippo Village (SHLV) menyelenggarakan acara khusus dengan menghadirkan para pasien yang telah sembuh serta dokter-dokter spesialis jantung dari rumah sakit tersebut.
Executive Director Siloam Hospitals Lippo Village Jennifer Hendra menyampaikan acara ini menjadi momentum apresiasi dan ungkapan terima kasih kepada tim medis yang terus memberikan pelayanan kesehatan jantung terbaik.
Menurut Jennifer, keberhasilan layanan jantung tidak hanya ditentukan oleh teknologi modern, tetapi juga dedikasi para dokter, perawat dan kepercayaan pasien.
“Hari Jantung Sedunia menjadi momen refleksi bahwa kesehatan jantung adalah investasi hidup. Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan jantung yang holistik, inovatif, dan berstandar internasional bagi masyarakat Indonesia,” ujar Jennifer dikutip, Sabtu (27/9).
Acara ini juga diwarnai dengan pemberian penghargaan kepada para dokter spesialis jantung dan para perawat Siloam Hospitals Lippo Village sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam menyelamatkan ribuan nyawa setiap tahunnya.
Kehadiran pasien yang telah sembuh menjadi bukti nyata harapan dan kehidupan baru yang dihadirkan melalui Cardiovascular Centre di Siloam Hospital Lippo Village.(mcr10/jpnn)
Sebagai salah satu cardiovascular center terkemuka, Siloam Hospitals Lippo Village setiap tahunnya menangani lebih dari:
• 1.500 prosedur kateterisasi jantung
