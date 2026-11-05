Peringati Bulan Inklusi Keuangan, Cermati Ajak Masyarakat Suarakan Laporan Kredit Sehat

jpnn.com, JAKARTA - Laporan kredit yang sehat bukan sekadar urusan cicilan, melainkan modal untuk karier dan masa depan finansial.

Pesan itu diangkat cermati.com (PT Agregasi Cermat Indonesia) platform penyelenggara agregasi jasa keuangan terdaftar di OJK, melalui gerakan "Healthy Credit Report, Brighter Future" (Laporan Kredit Sehat, Masa Depan Cerah).

Bertepatan dengan Bulan Inklusi Keuangan 2026 sekaligus menyambut Bulan Fintech Nasional (BFN), Cermati mengajak masyarakat Indonesia, khususnya Gen Z untuk mengenal laporan kredit yang pada umumnya dikenal sebagai BI Checking atau SLIK secara online di aplikasi cermati.com Laporan kredit yang dicatat di SLIK adalah rekaman riwayat pembiayaan dan kepatuhan pembayaran, merupakan cerminan kesehatan finansial seseorang.

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Dengan memahami laporan kredit, masyarakat diharapkan dapat lebih mengenali kondisi rekam jejak finansialnya dan mengambil langkah yang tepat untuk senantiasa menjaga kesehatan keuangan.

Banyak anak muda tidak menyadari pentingnya laporan kredit, padahal laporan kredit pasti diperiksa pada saat pengajuan kredit motor, mobil, atau rumah. Tidak hanya itu, banyak perusahaan yang menerapkan prinsip Know Your Employee juga melakukan pengecekan BI Checking/SLIK sebagai bagian dari background check karena laporan kredit mencerminkan rekam jejak seseorang yang kerap menjadi faktor penentu di berbagai momen penting dalam hidup.

Berdasarkan SNLIK 2026, indeks literasi keuangan kelompok usia 18–25 tahun mencapai 73,32%, sementara tingkat inklusi keuangannya mencapai 95,69%. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa akses terhadap layanan keuangan telah meluas, tetapi masih ada ruang untuk memperkuat pemahaman masyarakat dalam mengelola keuangan secara bijak.

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Dalam konteks pembiayaan digital, pemahaman mengenai riwayat pembayaran, laporan kredit, dan skor kredit menjadi semakin relevan agar generasi muda tidak hanya mampu mengakses pembiayaan, tetapi juga memahami konsekuensi finansial dari keputusan yang diambil

“Kesadaran akan pentingnya laporan kredit sebaiknya ditumbuhkan sejak dini, bukan baru disadari ketika pengajuan kredit atau mencari pekerjaan. Dengan memahami rekam jejak kredit sejak dini, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengevaluasi kebiasaan finansialnya dan menjaga kesehatan finansialnya. Melalui gerakan ini, Cermati ingin membangun pola pikir agar menjadikan pengecekan laporan kredit menjadi bagian dari rutinitas mengelola kesehatan keuangan, bukan sekadar respons terhadap kebutuhan kredit saja. Karena pengecekan Laporan Kredit, bisa dilakukan dengan mudah secara online dan instan di aplikasi cermati.com,” kata Direktur Utama Cermati.com Fung Fuk Lestario.