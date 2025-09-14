Peringati Dies Natalis ke-67 UJB, Alumni Bakal Gelar Acara Bernuansa Budaya dan Teknologi

jpnn.com, JAKARTA - Alumni Universitas Janabadra (UJB) akan menggelar acara akbar bertajuk Janabadra Club Rendezvous (JCR) 2025 dalam rangka memperingati Dies Natalis ke-67.

Acara bertema “Dari Janabadra untuk Indonesia” ini akan diselenggarakan pada Sabtu, 4 Oktober 2025, pukul 13.00–17.00 WIB di halaman Kebangsaan Kampus Universitas Janabadra, Jalan Tentara Rakyat Mataram, Yogyakarta.

Ketua Panitia Siti Uswatun menjelaskan JCR 2025 akan menghadirkan serangkaian acara menarik dalam nuansa budaya dan teknologi. Acara juga dimeriahkan oleh doorprize berupa buku-buku dan produk inovatif karya para alumni dan civitas akademika.

“Kami mengundang ribuan alumni dari seluruh Indonesia untuk hadir dan merayakan kebersamaan. Acara juga akan diisi pertunjukan band, chamber orchestra, pemutaran film AI bertema ‘Kampus Merah’, dan lebih dari 100 sajian makanan khas Nusantara,” ujarnya wanita yang saat ini menjabat sebagai Kepala Keasistenan Utama Bidang Penegakan Hukum Ombudsman RI, Sabtu 13 September 2025.

Rektor Universitas Janabadra Dr. Risdiyanto menegaskan momen Dies Natalis ke-67 menjadi titik penting bagi UJB untuk memperkuat kualitas institusional.

“Kami terus melakukan peningkatan akreditasi program studi. Saat ini, 80 persen prodi telah terakreditasi Baik Sekali dan 20 persen terakreditasi A. Kami sedang mengikhtiarkan agar secara institusi, UJB dapat meraih Akreditasi Unggul,” kata Dr. Risdiyanto.

Dia menambahkan UJB tengah mempersiapkan pembukaan Program Magister Kenotariatan serta rencana besar pembangunan kampus terpadu seluas 6 hektar di Yogyakarta.

“Kampus terpadu ini akan menjadi pusat baru pengembangan akademik, riset, dan inovasi Universitas Janabadra di masa depan,” imbuhnya.