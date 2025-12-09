Peringati Hakordia 2025: ASDP Berkomitmen Hadirkan Layanan Publik yang Terpercaya
jpnn.com, JAKARTA - *Jakarta— Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 menjadi momentum penting bagi ASDP.
Mereka berkomitmen akan menghadirkan layanan publik yang bersih, terpercaya, dan berlandaskan integritas.
Bagi ASDP, integritas bukan jargon, melainkan prinsip fundamental yang menuntun seluruh proses layanan agar berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan.
Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Heru Widodo menegaskan komitmen antikorupsi merupakan bagian esensial dari tugas perusahaan sebagai BUMN yang mengemban amanah publik.
“Kami memastikan setiap proses berjalan tanpa korupsi dan berpijak pada nilai transparansi serta akuntabilitas. Integritas harus tercermin dalam tindakan, bukan sekadar dokumen,” ujarnya.
Menurut Heru, integritas hanya dapat terwujud apabila nilai tersebut menjadi budaya yang hidup dan dijalankan secara konsisten oleh seluruh insan perusahaan.
Pada buku 2024, ASDP memperkuat fondasi tata kelola perusahaan melalui penerapan Good Corporate Governance dengan parameter ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS).
Standar regional ini menekankan pentingnya keterbukaan informasi, pengelolaan risiko yang sistematis, kepatuhan terhadap hukum dan regulasi, serta perlindungan pemangku kepentingan.
ASDP berkomitmen akan menghadirkan layanan publik yang bersih, terpercaya, dan berlandaskan integritas. Simak selengkapnya di sini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pertamina Dinilai Hadir Saat Masa Sulit Masyarakat Akibat Bencana Sumatra
- Negara Ro-ro
- KMP Jatra II Angkut 50 Ton Bahan Pokok & 7 Excavator Menuju Sibolga
- KADIN Sebut Gas Jadi Kunci Keberlanjutan Pembangunan
- Peringati Hakordia, Gubernur Ahmad Luthfi Tekankan Budaya Integritas
- Danantara Disorot, dari Reformasi BUMN hingga Porsi Daerah