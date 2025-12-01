Peringati Hari AIDS Sedunia, PDIP Tangkal Diskriminasi terhadap ODHA

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) menggelar peringatan Hari AIDS Sedunia 2025 di kawasan Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Senin (1/12). Kegiatan yang dihadiri para elite PDIP itu difokuskan pada upaya menghapus stigma negatif sekaligus memberikan dukungan untuk menyemangati orang dengan HIV/AIDS (ODHA).

Ketua Bidang Kesehatan DPP PDIP Ribka Tjiptaning yang memimpin kegiatan itu menyatakan tidak boleh ada diskriminasi terhadap penderita HIV/AIDS. “Kita semua sama,” ujarnya.

Mantan pimpinan Komisi Kesehatan DPR itu menambahkan banyak ODHA yang juga merawat sesama pengidap HIV/AIDS. Ribka pun menyemangati pengidap HIV/AIDS yang rela menolong ODHA itu.

“Minus kali minus menjadi plus,” ucap Ribka menyemangati para ODHA.

Slogan ‘Jauhi Virusnya, Bukan Orangnya!” pun berkali-kali diteriakkan di kegiatan itu. Ribka pun mengajak semua yang hadir pada peringatan itu bersama-sama mendoakan para ODHA.

“Mari kita doakan para saudara kita agar kuat menghadapi HIV/AIDS dan sekalian kita berdoa untuk saudara kita yang menjadi korban bencana alam di Sumatra," ucapnya.

Pada kesempatan sama, Ketua Bidang Jaminan Sosial DPP PDIP Charles Honoris menyatakan kesiapannya membantu para ODHA yang mengalami diskriminasi, termasuk dalam mengakses kesehatan.

"Layanan kesehatan adalah hak dari setiap warga negara dan tentunya tidak boleh ada diskriminasi sama sekali,"ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR itu.