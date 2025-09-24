Peringati Hari Bahasa Isyarat Internasional, Pertamina Wujudkan Budaya Kerja Inklusif

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) memperingati Hari Bahasa Isyarat Internasional dengan menggelar acara bertema 'Voice in Signs: Uniting for Inclusion and Sustainability' di Ballroom Grha Pertamina, Selasa (23/9).

Kegiatan tersebut menjadi wujud nyata komitmen perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif sekaligus mendukung keberlanjutan.

SVP Human Capital Management Pertamina Saptiadi Nugroho menyampaikan kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan mengedukasi seluruh pekerja di Pertamina Group mengenai pentingnya inklusi disabilitas dan bahasa isyarat.

"Kami menyadari bahasa isyarat bukan hanya alat komunikasi melainkan adalah bagian dari hak asasi setiap manusia, bahasa isyarat adalah sarana vital bagi teman-teman tuli untuk menyampaikan gagasan, merasakan emosi, berkoordinasi, menyampaikan pendapat untuk memastikan partisipasi penuh dalam kehidupan sosial, profesional, dan komunitas," ungkap Saptiadi dalam keterangannya, Rabu (24/9).

Untuk itu, lanjut Saptiadi, menggunakan bahasa isyarat adalah hak yang tidak bisa dinegosiasikan jika kita benar-benar percaya pada prinsip kesetaraan dan inklusi, khususnya di lingkungan kerja.

"Inklusivitas bukan hanya slogan melainkan bagian dari strategi untuk menciptakan lingkungan kerja, di mana setiap orang termasuk mereka yang memiliki disabilitas pendengaran merasa dihargai, didengar, dan dapat berkontribusi secara maksimal untuk perusahaan," terang Saptiadi.

Sementara itu, Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menambahkan, Pertamina komitmen terhadap penciptaan ruang kerja yang inklusif dan ramah bagi semua.

Fadjar mengatakan bahasa isyarat adalah jembatan komunikasi yang menegaskan prinsip kesetaraan.