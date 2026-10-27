Peringati Hari Cuci Tangan Sedunia, Enesis Group & Antis Edukasi Perilaku Hidup Sehat di SD Jakarta
jpnn.com, JAKARTA - Ratusan siswa sekolah dasar di Jakarta diajak untuk membangun kesadaran menjaga kebersihan tangan sejak usia dini.
Komitmen tersebut diwujudkan oleh Enesis Group bersama Antis melalui program CSR School “Gerakan Tangan Bersih” yang hadir di SDN 20 Utan Kayu Selatan dan SDN 02 Mampang Prapatan pertengahan Oktober ini.
Kebersihan tangan dinilai sebagai salah satu langkah mendasar yang krusial dalam menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
Pihak penyelenggara meyakini bahwa kebiasaan hidup sehat sering kali berawal dari tindakan sederhana yang dilakukan secara konsisten oleh anak-anak.
Melalui program ini, para siswa diedukasi mengenai cara dan waktu yang tepat untuk mencuci tangan.
Edukasi interaktif tersebut diharapkan dapat menekan angka penyebaran penyakit dan menanamkan kepedulian terhadap kesehatan diri sendiri di lingkungan sekolah maupun rumah.
Untuk mendukung penerapannya di sekolah, Enesis Group juga membagikan produk Antis kepada siswa dan guru.
Selain itu, masing-masing sekolah menerima dua dispenser hand sanitizer Antis dan satu jerigen Antis. Dukungan sarana tersebut diharapkan memudahkan warga sekolah mengubah pesan edukasi menjadi praktik yang terus diingat dan dilakukan.??
Menyambut Hari Cuci Tangan Sedunia 2026, Enesis Group melalui brand Antis menggelar program CSR bertajuk “Gerakan Tangan Bersih” di sejumlah SD di Jakarta.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Presiden KSPN Ristadi Imbau Aksi Mahasiswa 28 Oktober 2026 Berjalan Tertib dan Damai
- KSPSI Imbau Demo Mahasiswa Besok Berlangsung Damai
- Angka Pengganguran Turun, Marwan Cik Asan: Saatnya Perbanyak Lapangan Kerja Formal Berkualitas
- Perkuat BLUD, Kemendagri Dorong Peningkatan Layanan dan Kemandirian Keuangan Daerah
- Pengobatan Driver Ojol yang Ditabrak Pengemudi BYD di Blok M Dijamin Polri
- Gandeng BPKP dan Penegak Hukum, Gubernur Herman Deru Minta Banpres Karhutla Diawasi Ketat