Peringati Hari Cuci Tangan Sedunia, Enesis Group & Antis Edukasi Perilaku Hidup Sehat di SD Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Ratusan siswa sekolah dasar di Jakarta diajak untuk membangun kesadaran menjaga kebersihan tangan sejak usia dini.

Komitmen tersebut diwujudkan oleh Enesis Group bersama Antis melalui program CSR School “Gerakan Tangan Bersih” yang hadir di SDN 20 Utan Kayu Selatan dan SDN 02 Mampang Prapatan pertengahan Oktober ini.

Kebersihan tangan dinilai sebagai salah satu langkah mendasar yang krusial dalam menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

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Pihak penyelenggara meyakini bahwa kebiasaan hidup sehat sering kali berawal dari tindakan sederhana yang dilakukan secara konsisten oleh anak-anak.



Melalui program ini, para siswa diedukasi mengenai cara dan waktu yang tepat untuk mencuci tangan.

Edukasi interaktif tersebut diharapkan dapat menekan angka penyebaran penyakit dan menanamkan kepedulian terhadap kesehatan diri sendiri di lingkungan sekolah maupun rumah.

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Untuk mendukung penerapannya di sekolah, Enesis Group juga membagikan produk Antis kepada siswa dan guru.

Selain itu, masing-masing sekolah menerima dua dispenser hand sanitizer Antis dan satu jerigen Antis. Dukungan sarana tersebut diharapkan memudahkan warga sekolah mengubah pesan edukasi menjadi praktik yang terus diingat dan dilakukan.??