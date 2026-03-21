Peringati Hari Hutan Sedunia, Polda Riau Gelar Aksi 'Sedekah Ekologis' di Hari Idulfitri

jpnn.com, PEKANBARU - Polda Riau mengisi momentum Idulfitri 1447 Hijriah dengan aksi sosial yang unik bertajuk Sedekah Ekologis.

Kegiatan yang bertepatan dengan peringatan Hari Hutan Sedunia ini diwujudkan melalui pembagian ribuan bibit pohon kepada masyarakat usai pelaksanaan Salat Id, Sabtu (21/3).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan didampingi Wakapolda Riau, Irwasda, Karo Rena, dan Karo SDM Polda Riau, serta dihadiri masyarakat penerima manfaat.

Baca Juga: Polda Riau Bagikan Bibit Pohon Saat Silaturahmi Idulfitri

Ratusan masyarakat tampak antusias mengambil berbagai jenis pohon yang disediakan Polda Riau, seusai melaksanakan shalat.

Hal serupa juga dilakukan secara serentak oleh Polres jajaran Polda Riau.

Kapolda Riau menyampaikan ucapan Idulfitri sekaligus menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan pimpinan Polri untuk mengisi momentum Lebaran dengan kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Hari ini kami bersama jajaran dan masyarakat melaksanakan sedekah ekologis berupa pembagian bibit pohon,” ujar Irjen Herry Heryawan.

Ia menjelaskan, momentum Idulfitri yang bertepatan dengan Hari Hutan Sedunia menjadi alasan kuat untuk menghadirkan kegiatan yang tidak hanya bernilai sosial, tetapi juga berdampak bagi lingkungan.