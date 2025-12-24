Peringati Hari Ibu, tvOne Anugerahkan Penghargaan Perempuan Inspiratif 2025

jpnn.com, JAKARTA - Stasiun televisi tvOne memperingati Hari Ibu 2025, dengan menggelar Talkshow Spesial sekaligus Malam Penghargaan Perempuan Inspiratif 2025, sebagai bentuk apresiasi terhadap wanita tangguh Indonesia.

Kegiatan bertema “Berdaya dan Berkarya” ini berlangsung di Studio tvOne, The Convergence Indonesia, Jakarta Selatan, Senin (22/12).

Talkshow tersebut menghadirkan sejumlah tokoh perempuan inspiratif, di antaranya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Arifatul Choiri Fauzi, aktris sekaligus figur publik Arumi Bachsin, serta penyanyi senior Dewi Yull.

Para narasumber berbagi pandangan mengenai peran perempuan dalam keluarga, masyarakat, dan pembangunan bangsa.

Dalam kesempatan itu, Arumi Bachsin menekankan pentingnya kesehatan mental dan kebahagiaan perempuan, khususnya para ibu.

“Jadi perempuan yang happy, yang bahagia, ada kasih sayang yang melimpah untuk keluarganya. Kebahagiaan dan kesehatan mental ibu ini harus diperjuangkan, tidak hanya oleh suami atau anak-anaknya, tapi juga oleh ibunya sendiri,” ujar Arumi.

Dia juga menyoroti beban mental yang kerap dialami ibu dalam menjalani peran domestik sehari-hari.

Menurut Arumi, pekerjaan rumah yang tak pernah selesai dapat menjadi mental load jika tidak diimbangi dengan ruang untuk mencintai diri sendiri.