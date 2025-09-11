menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Peringati Hari Jadi Ke-80 TNI AL, Kadislitbangsal Ziarah di TMPN Kalibata

Peringati Hari Jadi Ke-80 TNI AL, Kadislitbangsal Ziarah di TMPN Kalibata

Peringati Hari Jadi Ke-80 TNI AL, Kadislitbangsal Ziarah di TMPN Kalibata
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Suasana upacara peringatan Hari Jadi ke-80 TNI Angkatan Laut (TNI AL) bertema “Dengan Semangat Jalesveva Jayamahe, TNI Angkatan Laut Siap Mengantarkan Rakyat Sejahtera, Bersatu, Berdaulat Menuju Indonesia Maju” yang berlangsung di Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (9/9/2025). Foto: Dispenal

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Laut (Kadislitbangal) Laksma TNI Mulyatna melaksanakan ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (9/9/2025).

Kegiatan ini dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-80 TNI Angkatan Laut (TNI AL) bertema “Dengan Semangat Jalesveva Jayamahe, TNI Angkatan Laut Siap Mengantarkan Rakyat Sejahtera, Bersatu, Berdaulat Menuju Indonesia Maju”,

Ziarah dan tabur bunga dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali didampingi Ketua Umum Jalasenastri Ny. Fera Muhammad Ali.

Baca Juga:

Rangkaian upacara diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan kusuma bangsa, dilanjutkan dengan mengheningkan cipta, peletakan karangan bunga serta prosesi tabur bunga oleh seluruh peserta.

Ziarah ini menjadi momentum penting untuk mengenang jasa para pendahulu yang telah berjuang mempertahankan kemerdekaan serta mengorbankan jiwa raga demi kedaulatan Indonesia.

KSAL dalam amanatnya mengajak untuk menjadikan peringatan Hari Jadi ke-80 TNI Angkatan Laut tahun 2025 ini sebagai momentum untuk memperkuat, meningkatkan soliditas, profesionalisme dan kinerja serta memperteguh tekad pengabdian kepada bangsa dan negara.(fri/jpnn)

Baca Juga:

Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Laut (Kadislitbangal) Laksma TNI Mulyatna melaksanakan ziarah dan tabur bunga di TMPN Kalibata.


Redaktur & Reporter : Friederich Batari

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI