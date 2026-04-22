Peringati Hari Kartini, Kawan Baik Gelar Pemberdayaan Perempuan Bertajuk Sri Kandi Revival

jpnn.com, JAKARTA - Dalam rangka memperingati Hari Kartini, Kawan Baik menggelar pemberdayaan perempuan bertajuk SriKandi Revival: Heritage of Empowered Women by #ruangperempuan.

Founder Kawan Baik, Martha Kp Nindya menjelaskan acara tersebut menjadi momentum refleksi bagi perempuan masa kini untuk kembali menemukan nilai, kekuatan dan jati dirinya di tengah dinamika kehidupan modern.

"Tema Srikandi Revival bermakna kebangkitan kembali jiwa perempuan tangguh di era moder. Perempuan yang bukan hanya kuat secara luar, tapi juga punya nilai, integritas, dan keberanian untuk bersuara," tutur Martha dalam rilis yang diterima media, Selasa (21/4/2026)

Kemudia lanjutnya, Heritage of Empowered Woman bermakna warisan nilai perempuan kuat yang terus hidup dan diturunkan dari generasi ke generasi.

Oleh karena itu, pada momentum hari Kartini ini, ia menekankan akan pentingnya bagi perempuan untuk memiliki kekuatan karakter, ketegasan, serta tanggung jawab dalam menjalani peran di berbagai aspek kehidupan.

"Perempuan hari ini harus berani bersuara, tahu batasan, dan ber attitude serta memiliki integritas. Kita tidak hanya ingin didengar, tapi juga dihargai karena kualitas yang kita miliki," ujar Marta.

Adapun rangkaian acara, diawali dengan sesi renungan bertajuk “Release Your Emotion” yang dipandu langsung oleh Marta. Dalam sesi ini, peserta diajak untuk melepaskan beban emosional melalui metode reflektif dengan meluapkan segala hal yang membuatnya sakit dan membelenggunya di secarik kertas dan pena.

Lalu menggenggam erat dan merobeknya dengan harapan bisa menerima insight hari ini dengan hati dan jiwa yang sudah bersih pikiran yang tenang sehingga keluar dari acara kita semua bisa melangkah menjadi pribadi yang baru, perempuan yang terlahir kembali menjadi versi terbaik.