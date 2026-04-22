Peringati Hari Kartini, Wamen Veronica & Stella Bahas Kekuatan Perempuan

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah tokoh pejabat perempuan di Kabinet Merah Putih memberi ucapan pada peringatan Hari Kartini 2026 yang jatuh pada Selasa (21/4) kemarin.

Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan mengatakan Hari Kartini adalah tentang mimpi besar perempuan Indonesia untuk maju dan berdaya.

Namun, dia melihat saat ini masih banyak perempuan menghadapi beban berlapis, yakni mengurus rumah tangga, menanggung tekanan ekonomi, dan sedikit sekali ruang untuk bertumbuh.

“Masalah ini tidak berdiri sendiri. Perempuan, anak, dan juga ekonomi saling terhubung, karena itu solusinya juga tidak bisa parsial kita membutuhkan langkah nyata yang memberi ruang bagi perempuan,” kata Veronica di akun media sosial resminya.

Menurut dia, perempuan harus saling menguatkan.

Salah satu program yang digagas KemenPPPA adalah Kebun Pangan yang menjadi bagian dari langkah nyata membantu kehidupan perempuan Indonesia.

“Bukan hanya soal pangan, tetapi untuk penguatan perempuan, bertahan keluarga, perlindungan anak dan juga berdaya ekonomi,” kata dia.

Kebun itu disebut mendukung visi keluarga untuk menjaga tradisi pangan lokal menjadi ruang kebersamaan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi perempuan.