Peringati Hari Kebangkitan Nasional, Ketum DPP KNPI Ajak Pemuda Jadi Perekat Persatuan

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP KNPI Dr. H. Ali Hanafiah, SE, SH, MSi mengajak seluruh pemuda Indonesia menjadikan momentum Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk memperkuat nasionalisme dan patriotisme terhadap bangsa dan negara.

Ali Hanafiah menyampaikan, peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada 20 Mei menjadi momentum bersejarah untuk membangkitkan kembali semangat persatuan di tengah tantangan global saat ini.

"Pemuda harus menjadi perekat persatuan bangsa di tengah situasi dunia yang sedang menghadapi perang, krisis ekonomi, dan berbagai tantangan global lainnya," ujar Ali Hanafiah dalam keterangannya, Selasa (20/5/2026).

Sebagai Ketua Umum KNPI, Ali mengimbau seluruh pemuda Indonesia, khususnya kader KNPI agar mengambil peran aktif dalam menjaga keutuhan bangsa dan mendukung pembangunan nasional.

Menurutnya, saat ini menjadi waktu yang tepat bagi generasi muda untuk menunjukkan kontribusi nyata dalam mendukung program pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto.

Dia menegaskan DPP KNPI mendukung berbagai program pemerintah dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Salah satunya melalui pembangunan dari desa dan pemberdayaan masyarakat.

"KNPI di bawah kepemimpinan saya mendukung seluruh program yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia demi membangun bangsa Indonesia ke depan dan mempersiapkan Indonesia Emas 2045," tegasnya.

Ali berharap para pemuda dapat mengisi ruang-ruang pembangunan yang dijalankan pemerintah dan terus menjaga semangat persatuan demi kemajuan Indonesia.