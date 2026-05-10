Peringati Hari Kemenangan, Rusia Pamerkan Sistem Rudal Pertahanan Udara S-500 Prometey
jpnn.com - MOSKOW - Rusia memperingati Hari Kemenangan (Victory Day), Sabtu 9 Mei 2026.
Menurut laporan koresponden RIA Novosti pada Sabtu (9/5), parade militer untuk memperingati 81 tahun kemenangan dalam Perang Patriotik Raya itu diadakan di Lapangan Merah (Red Square) pada pagi harinya.
Rusia turut memamerkan sistem rudal pertahanan udara S-500 Prometey terbaru selama siaran parade Hari Kemenangan itu.
"Sistem rudal pertahanan udara S-500 Prometey memiliki kemampuan unik untuk mencegat target balistik dan aerodinamis di ketinggian," kata penyiar selama siaran tersebut.
Para personel dari pasukan sistem nirawak Rusia juga ikut serta untuk kali pertama dalam parade Hari Kemenangan tersebut.
Pada Desember, Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Rusia Valery Gerasimov mengatakan bahwa divisi pertahanan udara dan rudal pertama yang dilengkapi dengan sistem S-500 telah dibentuk di dalam angkatan kedirgantaraan Rusia. (antara/jpnn)
Rusia memamerkan sistem rudal pertahanan udara S-500 Prometey pada peringatan Hari Kemenangan.
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Rusia Peringati 125 Tahun Soekarno, Megawati Titip Salam untuk Putin
- Rencana Impor Minyak dari Rusia, Apa Potensi Risiko yang Mungkin Terjadi?
- Kurs Rupiah Ditutup Melemah 57 Poin Sore Ini, USD Tembus Rp 17.394
- Wanita Bule Ini Ketahuan Praktik Prostitusi di Bali
- Bahlil: Minyak Mentah Rusia Sebentar Lagi Masuk
- Imranul Karin, Qari Asal Kaltim Juara MTQ Internasional 2026 di Rusia