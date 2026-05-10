Peringati Hari Kemenangan, Rusia Pamerkan Sistem Rudal Pertahanan Udara S-500 Prometey

jpnn.com - MOSKOW - Rusia memperingati Hari Kemenangan (Victory Day), Sabtu 9 Mei 2026.

Menurut laporan koresponden RIA Novosti pada Sabtu (9/5), parade militer untuk memperingati 81 tahun kemenangan dalam Perang Patriotik Raya itu diadakan di Lapangan Merah (Red Square) pada pagi harinya.

Rusia turut memamerkan sistem rudal pertahanan udara S-500 Prometey terbaru selama siaran parade Hari Kemenangan itu.

Baca Juga: Begini Arti Hari Kemenangan Atas Nazisme dan Persatuan Eropa bagi Ukraina

"Sistem rudal pertahanan udara S-500 Prometey memiliki kemampuan unik untuk mencegat target balistik dan aerodinamis di ketinggian," kata penyiar selama siaran tersebut.

Para personel dari pasukan sistem nirawak Rusia juga ikut serta untuk kali pertama dalam parade Hari Kemenangan tersebut.

Pada Desember, Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Rusia Valery Gerasimov mengatakan bahwa divisi pertahanan udara dan rudal pertama yang dilengkapi dengan sistem S-500 telah dibentuk di dalam angkatan kedirgantaraan Rusia. (antara/jpnn)