Peringati Hari Lansia Nasional, MRT Jakarta Libatkan 24 Lansia Jadi Petugas Stasiun

jpnn.com, JAKARTA - PT MRT Jakarta melibatkan 24 sukarelawan lanjut usia (lansia) untuk menjadi petugas stasiun lewat program khusus Lansia #PastiBisa Berkarya.

Program ini digelar bertepatan dengan peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) 2026. Para lansia bertugas melayani para penumpang di beberapa stasiun MRT.

Manajemen memberikan pujian besar atas semangat dan kerja keras yang ditunjukkan oleh para sukarelawan senior tersebut.

"Kami juga menyampaikan apresiasi khusus kepada para petugas lansia yang tetap berdedikasi menjaga layanan publik," kata Direktur Operasi dan Pemeliharaan PT MRT Jakarta (Perseroda) Mega Tarigan di Jakarta, Jumat.

Mega mengatakan melalui momentum Hari Lanjut Usia ini, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelanggan yang telah terlibat aktif dalam membangun Jakarta bersama MRT Jakarta.

Ia mengatakan dukungan pelanggan dan petugas menjadi inspirasi bagi MRT Jakarta untuk terus menghadirkan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan inklusif.

"Dukungan dan kontribusi dari para pelanggan dan petugas menjadi inspirasi bagi kami untuk terus berkomitmen menghadirkan transportasi yang aman, nyaman, dan inklusif bagi masyarakat Jakarta," katanya.

Program Petugas Lansia di Stasiun telah dimulai sejak 2025 sebagai upaya membangun layanan transportasi publik yang ramah dan memberdayakan seluruh lapisan masyarakat.