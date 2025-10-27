Peringati Hari Listrik Nasional 2025, Pertamina Menambah 80 Desa Energi Berdikari
jpnn.com, LHOKSEUMAWE - PT Pertamina (Persero) dalam memperingati Hari Listrik Nasional ke-80 yang jatuh pada 27 Oktober 2025 menghadirkan energi terbarukan untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui program Desa Energi Berdikari (DEB).
Sebanyak 80 DEB baru dibangun di seluruh Indonesia, sebagian besar berada di luar pulau Jawa.
Salah satunya adalah DEB Desa Padang Sakti, Lhokseumawe, Aceh, yang dipimpin Muhrizal.
Muhrizal menyampaikan lewat program DEB, mereka mendapat dukungan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dari Pertamina yang berkapasitas 4,4 kWp dengan batere penyimpanan kapasitas 10 kWh.
Selain itu juga pelatihan untuk pengoperasian PLTS, serta pengelolaan tambak yang lebih baik.
"Dengan pemanfaatan PLTS untuk operasional tambak, kami bisa menghemat biaya listrik lebih dari 9 juta rupiah per tahun," ujar Muhrizal.
Sebelumnya, Muhrizal Putra Gunawan, petambak ikan tradisional di Aceh, kerap kali dipusingkan dengan tingginya biaya operasional tambak.
Tagihan listriknya selalu menukik, untuk menggerakkan kincir tambak, mesin pakan ikan, serta penerangan di malam hari.
Memperingati Hari Listrik Nasional ke-80, Pertamina menghadirkan 80 Desa Energi Baru (DEB), menambah 172 DEB yang sudah eksis sebelumnya
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Layanan SPBU Pertamina, Semakin Nyaman & Berkualitas dengan Program Serv-Q
- Pertamina Hulu Energi dan Petronas Menyepakati FOA Kontrak Bagi Hasil Blok Bobara
- UMKM Kian Tangguh, Ini Jurus Pertamina Memperkuat Ekonomi Kerakyatan
- Pertamina Patra Niaga Raih Penghargaan Subroto 2025
- HUT ke-80 Kementerian ESDM, Pertamina Siap Kolaborasi Wujudkan Target Ketahanan Energi
- Dirut Pertamina Apresiasi Perwira Gigih Berinovasi hingga Raih 11 Penghargaan Soebroto 2025