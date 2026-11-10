Peringati Hari Pahlawan 2026, Taj Yasin Ajak Lanjutkan Perjuangan Lewat Pengabdian & Kepedulian Sosial

jpnn.com, SEMARANG - Pada momentum Peringatan Hari Pahlawan 2026, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengajak kepada semua elemen masyarakat untuk meneladani semangat perjuangan para pahlawan dengan meningkatkan pengabdian dan kepedulian sosial.

Hal itu disampaikan Taj Yasin Maimoen saat melakukan ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Nasional Giri Tunggal, Kota Semarang, Selasa 10 November 2026.

Menurutnya, semangat kepahlawanan tidak hanya menjadi bagian dari sejarah perjuangan bangsa, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui berbagai kontribusi positif bagi masyarakat.

"Saya mengucapkan selamat Hari Pahlawan Nasional 2026. Hari ini kita tadi ada upacara dan dilanjutkan ziarah di makam pahlawan. Mari Tetap semangat untuk mempertahankan Indonesia," ujarnya.

Sebelumnya, Taj Yasin juga bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan Hari Pahlawan tingkat Provinsi Jawa Tengah di halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah.

Dia menyampaikan peringatan tersebut menjadi momentum untuk mengenang keberanian rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Sekaligus meneguhkan tanggung jawab generasi penerus dalam membangun bangsa.

Mengusung tema "Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan", peringatan tahun ini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan nilai-nilai perjuangan para pahlawan sebagai pedoman dalam menghadapi tantangan masa kini.

Menurut Taj Yasin, nilai keberanian, pengabdian, persatuan, dan kesediaan mendahulukan kepentingan bangsa tetap relevan. Hanya saja, bentuk perjuangan saat ini telah berubah, menyesuaikan kebutuhan dan tantangan masyarakat.