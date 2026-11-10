Peringati Hari Pahlawan, RSB Gelar Khitan Gratis untuk 111 Anak Prasejahtera

jpnn.com, PARIGI MOUTONG - Rumah Sehat Baznas (RSB) Kabupaten Parigi Moutong menggelar layanan khitan gratis bagi 111 anak dari keluarga prasejahtera. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Puskesmas Sienjo, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, dalam rangka menyambut Peringatan Hari Pahlawan.

Layanan khitan gratis ini merupakan salah satu upaya Baznas dalam membantu masyarakat kurang mampu mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang layak.

Melalui program tersebut, keluarga prasejahtera dapat memenuhi kebutuhan kesehatan anak tanpa harus terbebani biaya.

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Selain menjadi bagian dari tuntunan agama, khitan juga memiliki manfaat bagi kesehatan, terutama dalam menjaga kebersihan organ reproduksi dan mengurangi risiko infeksi.

Karena itu, kegiatan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan anak.

Pimpinan Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pemberdayaan Baznas H. Idy Muzayyad, mengatakan layanan tersebut merupakan bentuk pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat.

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Menurut Idy, program tersebut memungkinkan dana ZIS yang dipercayakan para muzaki kepada Baznas memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Melalui program ini, dana zakat, infak, dan sedekah yang dititipkan para muzaki dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Kami ingin memastikan anak-anak dari keluarga prasejahtera juga memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak," ujar Idy dalam keterangannya, Selasa (10/11).