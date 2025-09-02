Peringati Hari Remaja Internasional, Unicharm Gelar Talkshow

jpnn.com, KARAWANG - Memperingati Hari Remaja Internasional, PT Uni-Charm Indonesia Tbk (Unicharm) menggelar talkshow bertajuk “Stay Charming Everyday – Menstruasi Bukan Hambatan Meraih Mimpi” di SMA Islam Al Azhar 17 Karawang pada 15 Agustus 2025.

Acara ini menghadirkan tiga panelis, yaitu Ayoe Sutomo, M.Psi., Psikolog Klinis Anak, Remaja dan Keluarga, perwakilan karyawan perempuan muda dari PT Uni-Charm Indonesia Tbk, serta perwakilan siswi berprestasi dari SMA Islam Al Azhar 17 Karawang.

Unicharm turut merayakan semangat dan kreativitas remaja dengan menyelenggarakan kegiatan ini, yang bertujuan untuk mendukung terutama para remaja Indonesia dalam berkreasi tanpa menganggap menstruasi yang merupakan siklus alami, sebagai hambatan untuk tetap beraktivitas dan berprestasi jika memahami cara untuk mengatasi ketidaknyamanan selama menstruasi.

Tanggal 12 Agustus diperingati sebagai Hari Remaja Internasional sebagai bentuk pengakuan global terhadap peran penting remaja dalam pembangunan sosial,

ekonomi, dan budaya.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1999 menetapkan peringatan hari ini untuk membangun kesadaran sekaligus mengatasi berbagai isu serta permasalahan yang dihadapi remaja dan mendukung pengembangan potensi generasi muda di seluruh dunia.

Di era modern ini, seiring dengan semakin tingginya tuntutan akademik dan tekanan sosial dari lingkungan sekitar, menstruasi dapat menjadi tantangan tersendiri khususnya bagi sebagian remaja perempuan dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Ketidaknyamanan fisik seperti nyeri haid, kelelahan, hingga perubahan suasana hati dapat mengganggu konsentrasi dan menurunkan performa mereka di sekolah maupun dalam kegiatan sosial jika tidak ditangani dengan benar. Namun, data Bank Dunia melaporkan, diperkirakan terdapat sekitar 500 juta orang perempuan di seluruh Dunia yang tidak memiliki akses terhadap informasi/pemahaman terkait menstruasi, produk menstruasi, maupun fasilitas memadai untuk manajemen kebersihan menstruasi.

Untuk memberikan edukasi dan dukungan moral kepada para generasi muda perempuan agar tetap percaya diri meskipun sedang menstruasi, Unicharm mengadakan talkshow di SMA Islam Al Azhar 17 Karawang dengan mengangkat tema “Stay Charming Everyday – Menstruasi Bukan Hambatan Meraih Mimpi”.