Peringati Hari Santri Nasional 2025, Ribuan Warga Khusyuk Mengikuti Jateng Bersholawat

jpnn.com - KUDUS – Ribuan santri dan warga dari berbagai daerah antusias mengikuti Jateng Bersholawat yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2025 di Alun-alun Kabupaten Kudus, Selasa (21/10) malam.

Hadir dalam acara tersebut Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin, Habib Ali Zainal Abidin Assegaf, Muhammad Iqdam Kholid (Gus Iqdam), Bupati Kudus Sam’ani Intakoris, serta Wabup Kudus Bellinda Putri Sabrina Birton.

Sejumlah kepala daerah lain, seperti Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Bupati Kendal Dyah Kartikasari, Bupati Pati Sudewo, dan Bupati Jepara Witiarso Utomo, bersama jajaran Kanwil Kemenag Jateng, juga tampak hadir.

Meski kondisi cuaca kurang bersahabat, ribuan peserta tampak tetap khusyuk berselawat bersama grup hadroh Az-Zahir. Lantunan selawat dan kibaran bendera pesantren mewarnai suasana malam itu.

“Walaupun turun hujan, alhamdulillah semangat semua tetap menyala untuk hadir dalam acara Jateng Bersholawat. Ini bukti cinta santri kepada ulama dan negeri,” kata Sam’ani Intakoris dalam sambutannya.

Gubernur Ahmad Luthfi mengajak seluruh hadirin untuk tetap bersyukur meski hujan mengguyur. Luthfi mengatakan kegiatan berselawat ini menjadi representasi masyarakat Jawa Tengah yang selalu gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo (kondisi masyarakat dan wilayah yang subur makmur, tertib, tentram, dan sejahtera).