Peringati Hari Sumpah Pemuda, ASABRI Bersatu Dalam Ragam Aksi

jpnn.com, JAKARTA - PT ASABRI memaknai momen Sumpah Pemuda sebagai sebuah afirmasi bahwa semangat muda adalah potensi strategis dan harapan yang menggerakkan layanan, transformasi, dan pengabdian ASABRI untuk bangsa.

Direktur Utama PT ASABRI, Jeffry Haryadi mengatakan lebih dari 70% insan ASABRI merupakan generasi milenial, sebuah daya besar yang menjadi fondasi semangat perubahan, inovasi, dan percepatan layanan ASABRI kepada seluruh peserta.

“Semangat muda adalah energi yang tidak pernah padam. Hari ini, seluruh Insan ASABRI berdiri sebagai bagian dari pemuda pemudi Indonesia—bergerak, berkarya, dan menjaga persatuan. Karena bangsa ini akan terus kuat selama kita bersatu untuk masa depannya,” ujar Jeffry.

Pada 28 Oktober 2025, ASABRI mengadakan upacara peringatan Sumpah Pemuda secara serentak di kantor pusat hingga kantor cabang.

Pembacaan naskah Sumpah Pemuda menjadi momen refleksi bagi seluruh Insan ASABRI untuk mengingat bahwa Sumpah Pemuda bukan sekedar tulisan dalam sejarah, tetapi juga janji moral yang harus terus dijaga dan dilaksanakan demi Indonesia yang lebih kuat.

ASABRI juga mengadakan kegiatan yang fokus pada aksi sosial yaitu pembagian 200 paket Sembako di Korem 161/Wira Sakti, Kupang dan aksi yang berfokus pada pendidikan di Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 19 Kupang.

Kegiatan pembagian sembako ini bentuk komitmen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan untuk menunjukkan komitmen dalam mendukung pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Sementara kegiatan di sekolah rakyat, ASABRI memberikan seragam olahraga, alat tulis sekolah, kaos kaki, dan badge name dan mendengar setiap cita dan harapan harapan dari para siswa, sekaligus menanamkan semangat cinta tanah air dan percaya diri dalam meraih masa depan yang lebih baik.