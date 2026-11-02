Peringati Hari Sumpah Pemuda, Linknet Tanam Ribuan Pohon Bersama Mahasiswa USU

jpnn.com, DELI SERDANG - Linknet berkolaborasi dengan Pertamina Foundation memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-98 melalui program berkelanjutan New Home-Pass, New Tree.

Kerja sama tersebut diwujudkan melalui penanaman 10 ribu pohon Multi-Purpose Tree Species (MPTS) yang ditanam di Kampus 2 USU, Kwala Bekala, Kabupaten Deli Serdang, Kamis (29/10).

Bertemakan Connecting Future Talent, Growing a Greener Nation, kegiatan ini tidak berhenti pada penghijauan.

Setelah menanam pohon di Kampus 2, rangkaian dilanjutkan dengan Linknet Goes to Campus di Kampus 1 USU Padang Bulan, Kota Medan.

Seremoni penanaman berlangsung di Arboretum Fakultas Kehutanan USU pada lahan sekitar 5 hektare dan diikuti ratusan mahasiswa.

Linknet juga menyerahkan bibit pohon kepada Fakultas Kehutanan USU dan souvenir bibit hortikultura kepada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Lahan dibagi ke dalam lima blok tematik dengan sekitar 2.000 bibit per blok, kemenyan sebagai hasil hutan bukan kayu khas Sumatera Utara, jenis langka untuk konservasi ex situ, MPTS agroforestri sebagai demplot pembelajaran, makadamia yang bernilai ekonomi, serta tanaman endemik Sumatra sebagai identitas flora lokal.

CEO & President Director PT Link Net Tbk Kanishka Wickrama menegaskan program ini lahir dari cara pandang Linknet yang melihat pertumbuhan bisnis dan tanggung jawab lingkungan sebagai satu kesatuan.