Peringati Hari Sungai dan WCD, TelkomGroup Angkut 5,1 Ton Sampah dari Kali Krukut

jpnn.com, JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom bersama operating company, PT Telkom Landmark Tower (TLT) menggelar aksi bersih Kali Krukut di sekitar kawasan The Telkom Hub, Jakarta pada Jumat (18/9).

Diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Sungai dan World Cleanup Day (WCD), kegiatan ini berhasil mengangkat 19 meter kubik atau setara dengan 5,1 ton sampah dari sejumlah titik di sepanjang aliran Kali Krukut.

Aksi bersih ini juga didukung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga jajaran kecamatan dan kelurahan setempat sebagai upaya bersama menjaga kebersihan lingkungan di sekitar wilayah operasional TelkomGroup.

Pada kesempatan terpisah, SVP Group Sustainability & Corporate Communication Telkom Ahmad Reza mengatakan aksi sederhana seperti ini menjadi salah satu bukti nyata bagaimana implementasi program ESG Telkom bukan hanya sekedar pelengkap, tetapi suatu program berkelanjutan dengan dampak positif yang luas.

"Karena ketika lingkungan terjaga, yang ikut tumbuh bukan hanya produktivitas bisnis Telkom, tetapi juga ekosistem di sekitarnya,” kata Ahmad Reza.

Sejalan, VP Sustainability Telkom Gunawan Wasisto Ciptaning Andri menyampaikan sungai mengajarkan lingkungan tidak mengenal batas administratif.

"Apa yang terjadi di satu wilayah pada akhirnya dapat berdampak pada wilayah lainnya. Karena itu, kami melihat aksi hari ini bukan hanya sebagai upaya membersihkan sungai, tetapi sebagai bagian dari komitmen TelkomGroup untuk terus menjaga ruang hidup bersama, terutama di lingkungan operasional kami, dan memberikan manfaat yang lebih bagi lingkungan dan masyarakat sekitar,” ujar Wasisto.