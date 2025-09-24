Peringati Hari Tani Nasional, Ratusan Petani Pelajari Teknologi Pertanian Modern

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 900 lebih petani sayuran dari berbagai daerah di Indonesia merayakan Hari Tani Nasional pada Rabu (24/9) dengan mengikuti Gelar Teknologi Pertanian, sebuah ajang belajar bersama yang menghadirkan inovasi budidaya sayuran modern.

Kegiatan ini digelar serempak di daerah-daerah yang menjadi sentra pertanian seperti Karawang dan Bandung-Jawa Barat, Magelang, Wonosobo dan Sragen-Jawa Tengah, Minahasa dan Pinrang-Sulawesi, serta Alahan Panjang-Sumatera Barat.

Gelar Teknologi Pertanian ini menjadi momen penting bagi petani sayuran, yang selama ini menjadi tulang punggung penyedia pangan bergizi bagi masyarakat Indonesia, terlebih di tengah tantangan besar seperti anomali iklim, keterbatasan lahan, penurunan kualitas tanah, dan serangan hama serta penyakit tanaman.

Pada kegiatan ini para petani mendapat kesempatan mengenal langsung teknologi modern yang dapat membantu mereka lebih produktif, adaptif, dan sejahtera.

Teknologi yang diperkenalkan meliputi pengolahan lahan yang lebih efisien termasuk pengukuran pH tanah, pemanfaatan pupuk hayati, teknik perawatan tanaman, pengendalian hama dan penyakit secara terpadu, hingga pemilihan varietas unggul berkualitas tinggi yang telah terbukti adaptif di berbagai wilayah Indonesia.

“Pemanfaatan teknologi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Kami ingin petani sayuran bisa menghasilkan panen yang lebih tinggi dan di saat bersamaan tetap menjaga kualitas lahan sehingga kesejahteraan petani dapat berkelanjutan,” ujar Direktur R&D PT East-West Seed Indonesia (Ewindo), Fatkhu Rokhman.

Adapula pengenalan varietas-varietas unggul sayuran terbaru yang tahan serangan virus.

Seperti diketahui, petani sayuran beberapa tahun terakhir dihantui serangan virus tanaman yang dapat menyebabkan gagal panen dan kerugian besar. Beberapa varietas tahan virus yang dikenalkan antara lain Terong M72 F1, Kacang Panjang GUARDA F1, Melon DAVINA F1, dan Cabai Keriting TANGGUH F1.