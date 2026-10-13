Peringati HGN 2026, Kemendikdasmen Siapkan Penghargaan Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan
jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyiapkan Penghargaan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) 2026.
Langkah itu sebagai bentuk apresiasi terhadap dedikasi, inovasi, dan kontribusi para pendidik dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Penghargaan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Guru Nasional atau HGN 2026.
"Program Penghargaan GTK 2026 terdiri dari dua bentuk penghargaan, yakni Apresiasi GTK dan Anugerah GTK," kata Direktur Pendidikan Profesi Guru (PPG) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Ferry Maulana Putra dalam sosialisasi Penghargaan GTK 2026 di Serpong, Tangsel, Selasa (13/10).
Khusus tahun ini, Direktorat Pendidikan Profesi Guru (PPG) memberikan apresiasi kepada Guru Pamong PPG Transformatif, yang dinilai memiliki peran penting dalam mendampingi dan memperkuat kompetensi calon guru.
Sosialisasi Penghargaan GTK 2026 ini melibatkan instansi mitra, perguruan tinggi, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), serta media.
Ferry menekankan bahwa penghargaan bagi pendidik tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga bentuk pengakuan terhadap kerja nyata, keteladanan, dan inovasi dalam pembelajaran.
"Penghargaan bukan semata-mata tentang pemberian predikat atau seremoni. Penghargaan merupakan bentuk pengakuan atas kerja nyata, keteladanan, inovasi, dan kontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan," ungkapnya.
Memperingati HGN 2026, Kemendikdasmen menyiapkan penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan
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